Le telecamere di Dazn hanno immortalato un simpatico e dolce siparietto al termine di Inter-Milan con protagonista Marcus Thuram. Il centravanti francese ha voluto regalare la maglia indossata da lui nel derby ad un giovane tifoso presente a bordo campo.

Si trattava di un tifoso speciale, ovvero Lorenzo Inzaghi: figlio del tecnico nerazzurro Simone e della moglie Gaia Lucariello. Il numero 9 nerazzurro ri-condivide il video sulle proprie stories e scrive: « The beautiful game . Dazn, non cancellate il video per favore ».

