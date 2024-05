I nerazzurri sperano di avere argomenti convincenti per accaparrarsi l’altro fratello del numero 9.

L’Inter è in attesa di chiudere la stagione, domani riceverà la coppa per lo Scudetto vinto, e di risolvere la questione societaria. I discorsi relativi al calciomercato sono secondari ma comunque ci sono anche se non ci si attende una sessione estiva scoppiettante.

L’occasione

Il Corriere dello Sport sostiene che anche i nerazzurri potrebbero fare un pensierino a Khephren Thuram: si tratta del fratello minore di Marcus, centrocampista centrale del Nizza classe 2001. Dopo l’addio di Gagliardini, Inzaghi non dispone di un centrocampista dalle spiccate doti fisiche, il francese è infatti alto più di 1 metro e 90. Il discorso però non varrebbe per questa estate anche perché, al netto degli addii di Sensi e Klaassen l’Inter è piuttosto coperta nel ruolo: ci sono Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Asllani, Frattesi ed il prossimo arrivo Zielinski.

Come stanno le cose

L’Inter vorrebbe provare ad acquistare Khephren Thuram con la stessa formula con cui ha preso il fratello, ovvero a costo zero: la cosa è piuttosto ambiziosa perché serve che il Nizza non le venda quest’anno o che non trovi l’accordo per un rinnovo del contratto che scade nel 2025. I nerazzurri potrebbero fare leva sulla volontà del calciatore di non prolungare per scegliere in totale serenità la prossima squadra in cui giocare; se a gennaio non sarà successo niente toccherà poi a Marotta ed Ausilio scendere in campo. A quel punto anche lo stesso Marcus ed il padre Lilian potrebbero consigliargli l’Inter dopo quanto di buono successo al numero 9.

