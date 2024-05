L’allenatore della Lazio Igor Tudor spera di fare quanti più punti possibile per qualificarsi alla prossima Europa League.

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro l’Inter dando anche qualche notizia sulla formazione che schiererà. “Domani voglio vedere una Lazio perfetta, andiamo a casa della squadra più forte d’Italia che sta giocando un calcio bello e concreto. È la miglior squadra di questo anno, stanno facendo un grande lavoro nella programmazione e nella crescita. Andiamo la per fare del nostro meglio, ci sono due gare da disputare e sei punti ancora in palio, bisogna stabilire la classifica nell’ottica europea e vedere a quale competizione partecipare”.

Stadio San Siro Pioggia

Sui singoli

“Luis Alberto è convocato, ha fatto una settimana normale ed è convocato. Ci sono 38 partite nel campionato, io credo che si tirano le somme alla fine e si vede dove si arriva. In porta Qua c’è una gerarchia chiara. Provedel è il titolare e domani torna in campo. Mandas ha fatto molto bene in queste settimane, ma Provedel è il numero uno e domani torna in porta. Guendouzi e Gila? Stanno bene entrambi, Matteo ha avuto questa bellissima cosa che è diventato papà e si è allenato poco in settimana. Vediamo oggi di fare le scelte giuste, domani bisognerà fare le cose bene, avremo bisogno di 16 giocatori pronti a lasciare l’anima in campo per portare a casa punti. Pellegrini? Domani gioca, gioca anche Rovella. Vi ho dato due nomi così, altri non ne dò”.

L’articolo Tudor: “Contro la squadra migliore di quest’anno serve una Lazio perfetta, ecco cosa posso dire di Luis Alberto” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG