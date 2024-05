Il club nerazzurro potrebbe ben presto cambiare proprietà: è questo al momento lo scenario più probabile.

Il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi a Radio Deejay ha aggiornato la situazione sul futuro societario dell’Inter: “Zhang deve restituire entro lunedì quasi 380 mln a Oaktree. Se non lo dovesse fare, il fondo escuterebbe il pegno, diventando proprietario delle quote di Zhang dell’Inter. La conclusione fino a qualche giorno fa sembrava procedere con un accordo con Pimco che avrebbe dato i soldi a Zhang per chiudere il prestito con Oaktree e restare proprietario dell’Inter. Sono ore frenetiche: Oaktree diventa proprietario dell’Inter se entro lunedì non riceve la restituzione del prestito. Non c’è stata la chiusura con Pimco, rimane tutto aperto. Zhang sta lavorando in maniera concreta, siamo agli sgoccioli e non so se ci sia il tempo tecnico per chiudere eventualmente con Pimco”.

Gli scenari

“Parliamo di martedì come scadenza perché lunedì è festivo in Lussemburgo. Martedì l’Inter potrebbe cambiare la proprietà. Tra le speranze rimaste a Zhang c’è quella di convincere Oaktree di spostare la deadline per andare avanti le negoziazioni. Lato Oaktree invece si aspettano che il contratto venga rispettato. Per questo dico che è complesso, operazione da quasi 400 mln di euro. I dialoghi sono aperti fino all’ultimo, i tempi tecnici cominciano ad essere ridotti e lo scenario più verosimile ora diventa quello di un passaggio di proprietà che non possiamo ancora dare per scontato perché Zhang sta lavorando fino all’ultimo per provare ad evitarlo”.

