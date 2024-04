Sono giorni caldi per i nerazzurri non tanto a livello di campo quanto su aspetti extra.

L’Inter in questi giorni si sta preparando al match di Udine che si giocherà lunedì sera: la squadra vuole raggiungere la certezza aritmetica della conquista dello Scudetto il prima possibile. Contemporaneamente i dirigenti lavorano ai rinnovi dei contratti di Barella e Lautaro Martinez mentre la proprietà cerca di trovare una soluzione al debito da restituire entro il 20 maggio ad Oaktree.

Il giornalista

L’inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile Matteo Barzaghi fa il punto su tutte queste questioni in casa nerazzurra: “Da quello che sappiamo noi, il rinnovo di Lautaro avverrà senza fretta, e si va avanti con ottimismo. Abbiamo raccontato dell’incontro di Madrid, c’è la volontà di chiudere, abbiamo detto della forbice tra gli 8 mln di offerta e i 10 mln di euro di richiesta. Abbiamo ipotizzato una via di incontro nel mezzo”.

Steven Zhang

L’incidenza della questione societaria

“Per l’Inter i rinnovi di Lautaro e Barella sono fondamentali per costruire la prossima stagione. Ma vanno di pari passo con la situazione Oaktree, la situazione l’abbiamo raccontata. La soluzione più probabile, anche se non è definitiva, è di spostare la scadenza più avanti. Così Zhang avrebbe più tempo. Non dico che sono collegate (si riferisce ai rinnovi, ndr) ma sono passaggi fondamentali”.

La possibile cessione di un big

“Qualcuno può partire? Qualcuno può sempre partire ma servono offerte monstre, al momento non sono a conoscenza di trattative in tal senso. Non mi meraviglierei se arrivasse un’offerta grossa per un big e partisse ma la società riuscisse comunque a trovare un sostituto all’altezza”

