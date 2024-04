Il difensore spagnolo non rinnoverà il contratto col club guidato da Diego Pablo Simeone e sarà uno dei pezzi pregiati del mercato a costo zero.

L’Inter vorrebbe comprare anche un difensore centrale per puntellare la rosa in vista della prossima stagione; questo almeno è quanto dicono i giornali sportivi italiani.

La situazione

Il mercato dei nerazzurri dovrà chiudersi col saldo almeno in pari se non in attivo; rispetto alla passata stagione non c’è però la necessità di ridurre l’ammontare del monte ingaggi. Questo è un fattore che non va trascurato e che offre a Marotta ed Ausilio un discreto margine di manovra. Assicuratisi già gli arrivi di Taremi e Zielinski a parametro zero, l’Inter cercherà di trovare un’alternativa più giovane ad Acerbi e De Vrij che non sono più giovanissimi.

Francesco Acerbi

L’occasione

La Gazzetta dello Sport parla soprattutto di Mario Hermoso, difensore che con l’Atletico Madrid ha contribuito all’uscita prematura dalla Champions League della squadra di Inzaghi. Il club spagnolo vuole ridurre il monte ingaggi ed il difensore non ha accettato l’ultima offerta di rinnovo al ribasso: il contratto scade a giugno e quindi è praticamente certo che si svincolerà. Su di lui ci sono le inglesi West Ham ed Aston Villa oltre ad alcune squadre arabe che possono offrire molto di più di quanto possano fare i nerazzurri. Secondo la rosea l’Inter proverà a convincerlo con la possibilità di restare nel calcio che conta e con un quadriennale con opzione per un quinto con stipendio di 5 milioni a stagione; basterà?

