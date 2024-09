I Gunners potrebbero ben presto mettere in difficoltà i dirigenti nerazzurri facendo partire un’offensiva per cercare di acquistare l’ex Primavera.

Stando ad alcune indiscrezione l’Inter dovrà guardarsi dagli assalti delle big estere per Federico Dimarco.

L’interesse dei giganti europei

Il goal segnato dall’esterno contro la Francia ha riacceso i riflettori sul suo futuro, con vari club di rilievo europeo pronti a considerare un tentativo di accaparrarselo. Il Bayern Monaco, come è noto, ci ha provato la scorsa estate senza successo. Il club bavarese sembrerebbe disposto a riprovarci nel giugno 2025.

Federico Dimarco

Sirene inglesi

Secondo Inter Live però anche l’Arsenal, in particolare, ha manifestato il proprio interesse, considerando il difensore italiano come un pezzo pregiato per rafforzare la propria rosa. I Gunners sono in cerca di un sostituto di Zinchenko e potrebbero proporre proprio l’ucraino all’Inter insieme ad una somma di almeno 25 milioni di euro.

La volontà dei nerazzurri

Nonostante le lusinghiere attenzioni, l’Inter e Dimarco sembrano legati da un vincolo fortissimo, radicato in anni di storia condivisa. Originario del vivaio nerazzurro, il giocatore incarna i valori e l’identità del club milanese, rendendo qualsiasi ipotesi di trasferimento non solo una questione meramente economica ma anche emotiva. L’Inter ha chiarito il proprio punto di vista, considerando il talento del difensore valutabile oltre i 60 milioni di euro, con una ferma chiusura nei confronti di offerte che prevedano scambi o contropartite.

