Maurizio Sarri è uno dei nomi accostati al Milan in caso di esonero di Fonseca. L’ex allenatore della Juve ha però svelato qualcosa di molto singolare.

Il momento che sta vivendo il Milan è decisamente molto delicato. La classifica non sorride e la posizione di Fonseca appare più traballante che mai, nonostante le rassicurazioni arrivate a più riprese da Casa Milan. Ai rossoneri sono stati avvicinati molti profili, alcuni di questi decisamente importanti e dal curriculum rivelante. Uno di questi è senza dubbio Maurizio Sarri, ex allenatore di Napoli, Juventus, Chelsea e Lazio. In questo momento è senza squadra ma, dinanzi alla chiamata giusta, salirebbe subito in sella. A svelarlo è proprio lui in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui in realtà aggiunge anche altro di ancor più interessante.

Sarri al Milan?

Maurizio Sarri ha decisamente voglia di tornare in sella e non lo nasconde per nulla. L’ex Lazio, intervistato dalla rosea, svela tutto: “Spero di tornare prima di gennaio. Dipenderà dalle situazioni, dalle offerte che riceverò, dalle motivazioni. Dalla telefonata che mi trasmetterà più adrenalina“. Il suo nome è stato spesso accostato al Milan, squadra che in passato in almeno due occasioni ha davvero sfiorato di allenare. A tal proposito ha affermato che “mi sembra brutto parlarne in questo momento, serve rispetto. Paulo Fonseca è un buon allenatore e un uomo di livello, l’ho conosciuto di persona: è all’inizio di un percorso ed è giusto è che stia sereno. Non voglio entrare in questi discorsi”.

Ruben Loftus Cheek

Il rapporto speciale con Loftus-Cheek

Maurizio Sarri al Milan troverebbe inoltre una sua vecchia e gradita conoscenza. Tra le fila rossonere milita infatti Loftus-Cheek, con il quale ha raggiunto la vittoria della Europa League nel 2019, con proprio l’inglese sugli scudi. Alla rosea ha affermato inoltre “di essere affezionato a Loftus-Cheek, che ho allenato al Chelsea”.

