Il centrocampista armeno malgrado sia uno dei più anziani della rosa è uno di quelli che ha giocato di più; ecco cosa lo rende irrinunciabile.

L’Inter ha fatto le sue fortune in questa stagione grazie ad una serie di fattori; uno di questi è la forza del gruppo, la squadra è sempre stata estremamente coesa e i giocatori sono legati da sincera amicizia anche fuori dal terreno di gioco. Se si vuole entrare più nello specifico restringendo il campo al reparto mediano vediamo che Inzaghi si è quasi sempre affidato al trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan: tutti e tre hanno caratteristiche diverse che però sono perfettamente complementari, come ammesso dallo stesso armeno in una delle interviste concesse.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

Irrinunciabile

L’ex Roma ha 35 anni e secondo molti ad inizio stagione avrebbe dovuto lasciare il posto da titolare a Frattesi, acquistato dal Sassuolo per un affare complessivo di più di 30 milioni. E invece l’armeno non ha perso un colpo: il Corriere dello Sport evidenzia che è il giocatore nerazzurro di movimento che ha giocato più minuti.

Completo

Indovina sempre la scelta giusta durante l’arco della gara: sa quando attaccare e quando invece ripiegare per difendere, cosa per nulla banale se si pensa che in carriera prima di arrivare all’Inter ha fatto quasi sempre il trequartista. Cura perfettamente il suo corpo e riesce ad arrivare lucido anche nei minuti finali; peculiare il fatto che gioca da diffidato addirittura dal 25 febbraio. Ha segnato molto poco in questa stagione (2 goal nel derby d’andata) ma a livello di assist è secondo in classifica con 1 solo assist in meno rispetto a Dybala che ne ha realizzati 9.

L’articolo L’Inter non può fare a meno dell’inossidabile Mkhitaryan proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG