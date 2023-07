Tramite il proprio sito ufficiale, l’Inter ha voluto rendere omaggio a Lautaro Martinez, ripercorrendo tutta la sua stagione

Una stagione di grandissimo livello quella disputata da Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter, condita da 28 gol e 10 assist. Il club nerazzurro ha voluto rendere omaggio al proprio numero 10 tramite il proprio sito ufficiale, pubblicando anche un video con tutte le gesta compiute dall’argentino nel corso di questa stagione.

Su inter.it si legge: «Un Toro versione Mondiale: Lautaro Martinez è stato uno dei principali trascinatori dell’Inter nella stagione 2022/23. Leader tecnico ed emotivo della squadra nerazzurra, il Toro ha vissuto la sua migliore annata a livello realizzativo da quando si trova in Italia: Lautaro ha segnato 28 gol considerando tutte le competizioni. In Serie A l’argentino è arrivato secondo nella classifica marcatori alle spalle del solo Osimhen, ma le sue reti hanno portato in dote all’Inter ben 15 punti in più in classifica. 21 gol, ma anche 6 assist in campionato, 10 in totale in stagione: altro record per Lautaro, mai così decisivo.

Nominato nella Top 11 di Opta della Serie A 2022/23, il Toro è stato l’unico giocatore nerazzurro a scendere in campo in tutte le 57 partite giocate dall’Inter in stagione. Un record incredibile, considerando che durante la sosta Lautaro è stato impegnato per tutta la durata del Mondiale di Qatar 2022, vinto insieme alla sua Argentina. Un traguardo straordinario, il primo successo di una stagione memorabile per il Toro, che ha firmato da protagonista anche i due trofei vinti dall’Inter.

Lautaro è andato a segno con una rete meravigliosa nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan a Riyadh, poi è stato nominato MVP della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, risolta da una sua doppietta. Una partita nella quale il Toro ha raggiunto e superato il traguardo dei 100 gol con la maglia dell’Inter. Anche nella cavalcata europea dei nerazzurri Lautaro è stato fondamentale: per tutti i tifosi resteranno per sempre indimenticabili i gol contro il Barcellona al Camp Nou e soprattutto la rete che ha regalato agli uomini di Inzaghi la finale di Istanbul nel ritorno della semifinale contro il Milan».

Questo il video.

L’articolo L’Inter omaggia Lautaro: un Toro versione Mondiale che ha trascinato la squadra proviene da Inter News 24.

