I tifosi nerazzurri hanno imparato a tenere a mente la frase “non esistono incedibili”: nel caso del figlio d’arte c’è anche una clausola rescissoria che non fa star tranquilli. Il calciomercato è frenetico ed imprevedibile: un particolare scenario sta catturando l’attenzione dei tifosi e degli esperti. Al centro di un vorticoso intreccio di mercato vi è Marcus Thuram, attaccante francese che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia recente dell’Inter, ed un possibile duello tra due colossi del calcio italiano. L’exploit del figlio d’arte Marcus Thuram, dal suo arrivo all’Inter, ha mostrato talento e abilità che lo hanno rapidamente trasformato in un beniamino della tifoseria nerazzurra, contribuendo notevolmente al successo della squadra. Con un bottino di 15 goal e 14 assist in 46 apparizioni, l’attaccante francese ha dimostrato di essere un pezzo fondamentale nell’orchestra di Simone Inzaghi. Occhio al mercato L’esistenza della clausola rescissoria nel suo contratto però fa preoccupare i […]

