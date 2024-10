Il campionato italiano sta conoscendo negli ultimi mesi un attaccante argentino che si sta mettendo in mostra. Nel panorama del calcio italiano, l’attenzione si rivolge spesso ai gioielli nascosti e alle giovani promesse che, provenienti da ogni angolo del mondo, trovano nel Bel Paese il terreno fertile per dimostrare il proprio valore. Questo è il caso di Santiago Castro, giovane attaccante argentino di soli 20 anni che ha stregato la platea emiliana e attirato l’occhio vigile di uno dei club più prestigiosi della Serie A. La nascita di una stella Santiago Castro, meglio conosciuto come Toto tra i fan e gli addetti ai lavori, ha iniziato a far parlare di sé da molto giovane. La sua carriera inizia in Argentina, dove, militando nelle file del Velez Sarsfield, ha messo a segno un totale di 7 reti, dimostrando doti da vero bomber nonostante la giovane età. L’arrivo in Italia Queste prestazioni […]

