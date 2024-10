La squadra di Inzaghi in questo inizio di stagione sta fronteggiando difficoltà che raramente c’erano state negli ultimi tempi. All’Olimpico di Roma l’Inter si è confermata come una delle squadre più forti del panorama italiano, superando la squadra di casa in un confronto che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. La vittoria nerazzurra di ieri è avvenuta in circostanze particolari: lo evidenzia l’ex difensore Lele Adani alla Domenica Sportiva. Squadra in evoluzione L’Inter, nonostante alcune difficoltà incontrate si è dimostrata squadra di caratura superiore, pronta a lottare per i vertici della classifica. Riserve a chi? Punti di forza dei nerazzurri sono stati Frattesi e De Vrij, entrati a partita in corso a causa degli infortuni di Acerbi e Calhanoglu. Le loro prestazioni sono state di alto livello, al punto che, come ribadisce l’ex calciatore, bisogna considerarli titolari a tutti gli effetti. D’altronde entrambi brillano nelle rispettive […]

Leggi l’articolo completo La nuova sfida dell’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG