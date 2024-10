L’ex estremo difensore Sébastien Frey ha portato alla luce una statistica relativa al numero uno nerazzurro che fa riflettere. Sébastien Frey a DAZN ha parlato di tanti argomenti a partire da quanto successo in Roma-Inter: “L’Inter ha fatto una partita molto solida, ha speso tante energie e si ritrova ad affrontare la Champions e poi la Juve praticamente senza centrocampisti”. All’infortunato Asllani infatti si aggiunge anche Calhanoglu: “Sicuramente è un dato che può preoccupare per le prossime due partite”. Zielinski invece pare recuperabile già per il match di dopodomani. La crescita di Lautaro “Lautaro? Da quando gli hanno dato la fascia di capitano ha preso a cuore il ruolo. L’Inter ha uno spogliatoio molto importante e ovviamente un trascinatore come Lautaro che è fondamentale.” Sul mancato rosso a Cristante “Thuram-Cristante? Ascoltati i parametri del DOGSO (acronimo inglese che in soldoni sta per ‘evitare una chiara occasione da goal’, ndr), per me ci […]

