Il centrocampista ex Juventus e Barcellona pare aver deciso la sua prossima destinazione mentre per l’attaccante decisivo in SuperCoppa è tutto più difficile.

L’Inter aspetta di definire le cessioni di Arturo Vidal ed Alexis Sanchez per alleggerire di tanto il monte ingaggi e forse per sferrare riattacco decisivo per Paulo Dybala. Il Flamengo alla fine parrebbe averla spuntata sul Boca Juniors che qualche giorno fa sembrava l’ipotesi più probabile per il centrocampista; oltre alle voci c’è anche un like dello stesso Vidal ad un post di una pagina di tifosi del club brasiliano che recitava “Il re sta arrivando“.

Altri rumours ritengono che la stessa squadra potrebbe provarci anche per Sanchez che però vorrebbe restare in Europa. Nel frattempo secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe stato offerto ai nerazzurri l’ex difensore della nazionale brasiliana David Luiz, ipotesi che non viene considerata più di tanto al momento.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG