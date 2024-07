Dalla Francia sostengono che il centrocampista del club monegasco interessi a tutte e tre le big italiane e non solo ai rossoneri.

Il futuro di Youssouf Fofana, centrocampista francese del Monaco, sta attirando l’attenzione di grandi club italiani.

Molto ambito

Il Milan da tempo mostra interesse per il centrocampista che ha dimostrato qualità e versatilità nel Monaco. Tuttavia, a dispetto delle attenzioni rossonere, Fofana ha raggiunto un accordo solamente con il club: Moncada e soci non hanno trovato ancora un’intesa col Moanco. La situazione si complica con l’entrata in scena di Juventus e Inter, pronte a sfidare il Milan per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Youssouf Fofana

Gli scenari

Secondo quanto riportato da Le10Sport in Francia, le trattative tra il Monaco e i club interessati, in particolare il Milan, sono ancora in corso. Il principale nodo da sciogliere riguarda l’aspetto economico, con una valutazione che si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro. Questa cifra sembra essere il fulcro intorno al quale ruotano le discussioni, con il Monaco e che il Milan non sembra intenzionato ad accontentare visto che, come già detto, c’è accordo col giocatore. I dirigenti rossoneri puntano anche sul fatto che il giocatore ha già fatto sapere di non voler rinnovare il contratto nel 2025: questa è delle ultime opportunità per il Monaco di ricavare grosse somme per la sua cessione. La notizia riportata dai media francesi in ogni caso non trova particolari riscontri in Italia dove si ritiene che il Milan sia l’unica squadra interessata a Fofana.

