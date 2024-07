I rossoneri provano a comprare sia il serbo dell’Udinese che il francese dei monegaschi; poi si penserà alle cessioni.

In una mossa ambiziosa per colmare il divario con i rivali dell’Inter, il Milan si appresta a rivoluzionare il suo centrocampo con due acquisti mirati. La squadra rossonera punta ad aggiungere dinamismo e qualità in mezzo al campo attraverso le figure di Youssouf Fofana e Lazar Samardzic. Per rendere possibile questa operazione, il club valuta di fare cassa attraverso la cessione di alcuni elementi, tra cui Pobega, Bennacer ed Adli, ma ci sarà modo di pensarci in futuro. La Gazzetta dello Sport realizza un focus particolare sulle trattativa con Monaco e Udinese.

Youssouf Fofana

Il fiulano

Un anno fa il serbo stava per diventare nerazzurro ma la situazione prese una piega diversa a causa di dissidi contrattuali. Ora, il Milan emerge come possibile destinazione finale per lui: l’Udinese, proprietaria del cartellino del giocatore, parte da una valutazione di 20 milioni, ovvero quanto lo stava pagando anche l’Inter l’anno scorso. Samardzic offre una flessibilità tattica che piace molto al Milan, potendo coprire più ruoli a centrocampo: finora ha giocato mezzala in un centrocampo a 3 e trequartista ma il Milan potrebbe impiegarlo anche nel duo davanti alla difesa in un 4-2-3-1.

Il serbo

Dall’altra parte, Youssouf Fofana vive giorni di attesa, con la speranza che il Milan diventi presto la sua nuova casa. Il francese del Monaco ha in pratica già raggiunto un’intesa con il club milanese, trasmettendo attraverso il proprio agente il desiderio di non rinnovare il contratto con il Monaco, in scadenza nel 2025. Il Milan, appigliandosi a questo, tratta al ribasso sperando di chiudere l’operazione a una cifra vicina ai 15 milioni, inclusi bonus; la richiesta dei monegaschi è ancora a 20 milioni ma man mano che il tempo passa potrebbe abbassarsi.

