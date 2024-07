I rossoneri intendono cambiare parecchio a centrocampo, forse molto più di quanto si paventava in precedenza.

Il Milan non intende più perdere tempo sul mercato e si lancia alla ricerca di ulteriori rinforzi per la squadra, dopo aver già accolto nel proprio schieramento l’attaccante Álvaro Morata. L’obiettivo primario dei rossoneri sembra essere ora il centrocampo: l’intenzione è quella di colmare il divario con l’Inter che ha vinto il campionato scorso affidandosi proprio ad una cerniera di centrocampo completa sotto tutti i punti di vista. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore Paulo Fonseca avrebbe individuato in Youssouf Fofana e Lazar Samardzic le pedine mancanti per una mediana dall’indole sia robusta che tecnica.

Il piano dei rossoneri

Il francese viene visto come un centrocampista che unisce qualità fisiche preponderanti a competenze tattiche, insomma il perfetto baluardo per il cuore del campo rossonero. Dall’altra parte, Lazar Samardzic dell’Udinese denota la ricerca di un profilo più creativo e versatile, in grado di offrire varietà e qualità nella manovra.

Yacine Adli

Chi va

In questa logica di ridisegno dell’organico, emerge anche la scelta di alleggerire la rosa, partendo da Ismaël Bennacer e Yacine Adli, che sembrano destinati a lasciare il club. Le ragioni di queste uscite sono da ricercarsi non solo in fattori economici, ma anche nella precisa strategia di non volere un gruppo eccessivamente ampio. L’algerino ha offerte dall’Arabia Saudita ed ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro nel contratto: se questa venisse esercitata, i rossoneri col ricavato finanzierebbero entrambi i colpi succitati.

