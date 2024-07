Esordio in campo, seppur solo in amichevole, per la squadra di Paulo Fonseca: oggi pomeriggio a Vienna i rossoneri affronteranno il Rapid.

La sfida tra Milan e Rapid Vienna si svolgerà all’Allianz Stadion di Hütteldorf alle 17:30, l’amichevole tra queste due squadre arriva in un momento particolarmente significativo, dato che entrambe le compagini celebrano quest’anno il 125° anniversario. La loro storia in campo è già ricca di incontri, l’ultimo dei quali risale agli ottavi di finale della Coppa delle Coppe nel ’73-’74, quando il Milan trionfò sul Rapid Vienna grazie a una doppietta di Bigon.

Milan

Rapid Vienna-Milan: dove vederla

Per i tifosi ansiosi di non perdere il match, la partita contro il Rapid Vienna sarà disponibile in diretta streaming su DAZN sabato 20 luglio alle 17.30. Chiaramente, come si vedrà dalle formazioni, mancheranno tutti coloro che fino a qualche giorno fa erano impegnati con le proprie nazionali.

Probabili formazioni

RAPID VIENNA (4-4-2): Hedl; Schick, Querfeld, Cvetkovic, Kasanwirjo; Seidl, Sattlberger, Oswald, Grull; Mayulu, Lang. Allenatore: Robert Klauss.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Bennacer, Adli, Loftus-Cheek; Chukwueze, Colombo, Chaka-Traoré. Allenatore: Paulo Fonseca.

Prossimi appuntamenti

Dopo l’incontro in Austria, il Milan si preparerà per un tour negli Stati Uniti, dove disputerà tre amichevoli che si preannunciano entusiasmanti. La squadra affronterà alcuni dei più grandi club a livello mondiale: il Manchester City a New York il 28 luglio, il Real Madrid a Chicago il 1° agosto e il Barcellona a Baltimore il 7 agosto.

