L’ombra delle Olimpiadi sui sogni di gloria dei nerazzurri: se i due attaccanti volessero partecipare salterebbero diverse partite di campionato.

La prossima stagione dell’Inter sarà piena di impegni ufficiali come non mai per via del nuovo format della Champions League che prevede un numero maggiore di partite e per il nuovo Mondiale per Club, un nuovo torneo a 32 squadre. A tutto ciò vanno aggiunti i tornei per nazionali come Europeo e Coppa America: bisogna capire come collocare le vacanza dei calciatori.

Pericolo olimpiadi

L’ultima pausa delle nazionali di questa stagione sta per terminare: ci si rivedrà appunto per le competizioni succitate. Dai ritiri delle nazionali però non arrivano buone notizie per l’Inter: è stato chiesto a Lautaro Martinez e Marcus Thuram cosa farebbero se venissero convocati per le Olimpiadi ed entrambi hanno dichiarato che risponderebbero alle convocazioni. Se così fosse l’Inter inizierebbe la prossima a stagione con i due attaccanti titolari in vacanza.

Marcus Thuram

Gli scenari

Andiamo con ordine: l’Europeo inizia il 14 giugno 2024 e termina un mese dopo, la Coppa America inizia il 20 e termina sempre il 14 luglio, il torneo di calcio dell’Olimpiade inizia il 24 luglio e termina l’11 agosto, 9 giorni prima dell’inizio della Serie A 2024/25. Se Thuram e Lautaro andassero alle Olimpiadi, andrebbero in vacanza subito dopo e quindi non potrebbero partecipare ad almeno un paio di gare ufficiali della nuova stagione. La Gazzetta dello Sport sostiene però che le società possono negoziare ed in teoria possono anche opporsi alla partenza dei calciatori.

L’articolo L’Inter potrebbe iniziare il prossimo campionato senza Lautaro e Thuram: gli scenari proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG