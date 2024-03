Il club nerazzurro potrebbe ben presto cambiare proprietà: la trattativa tra Suning ed il fondo americano si sta complicando sempre più.

Steven Zhang non riesce a trovare l’accordo con Oaktree per il rifinanziamento del debito di 350 milioni di euro (interessi inclusi); la cifra andrà restituita entro il 20 maggio se non ci saranno nuovi accordi.

Gli scenari

Il Corriere dello Sport è stato uno dei primi quotidiani a riferire delle perplessità del fondo americano verso le ultime offerte di Zhang: il presidente aveva offerto il pagamento di 100 milioni di euro, l’innalzamento degli interessi dall’attuale 12% al 16-18% in cambio del riscadenzamento fino al 2026 o 2027. Oaktree si starebbe convincendo a rifiutare l’offerta perché non sarebbe convinto che Zhang sarà in grado di restituire tutto il debito dovuto. La trattativa però non è chiusa: il fondo sarebbe disposto a concedere altro tempo all’attuale presidente dell’Inter se quest’ultimo sarà in grado di dimostrare che c’è una trattativa in essere per la cessione del club o per l’ingresso di nuovi soci desiderosi di immettere capitali. In verità i tempi sembrano piuttosto ristretti per imbastire negoziazioni serie; Steven Zhang ha sempre chiesto cifre superiori al miliardo per la cessione di tutte le quote del club allo scopo di limitare la minusvalenze effettuata dati gli investimenti di più di 700 milioni nel club. Se non ci saranno le condizioni sopraelencate, Oaktree prenderà in pegno le quote dell’Inter.

La novità

Il fondo però, come è noto, non vorrebbe tenersi il club e quindi farebbe solo “da ponte” verso altri acquirenti; l’ultima novità riguarda proprio l’esistenza di un nuovo possibile acquirente che sarebbe stato trovato proprio da Oaktree. Ancora poche settimane e sarà tutto più chiaro.

L’articolo Oaktree restio ad accettare le proposte di Zhang: spunta una nuova offerta per l’Inter? proviene da Notizie Inter.

