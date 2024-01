L’Inter ha presentato il nuovo acquisto di calciomercato Tajon Buchanan, la clip dei nerazzurri è spettacolare, ecco il video

A dir poco spettacolare il video confezionato dall’Inter per accogliere l’arrivo di Tajon Buchanan. Con questa clip i nerazzurri hanno ufficializzato il nuovo acquisto, col titolo: «A new strength is rising». Tradotto: Una nuova forza sta sorgendo.

