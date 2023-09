L’Inter presenta Klaassen dopo l’annuncio ufficiale: «Centrocampista duttile, abile negli inserimenti e con il fiuto del gol»

L’Inter presenta così Klaassen: il comunicato ufficiale.

Passa in Premier League, all’Everton, dove rimane una sola stagione prima di trasferirsi in Germania, al Werder Brema. Due anni, 79 presenze e 16 gol che lo riportano a casa, all’Ajax. Il suo secondo esordio con i Lancieri è bagnato da un gol: un momento speciale e indimenticabile per Davy. La sua seconda avventura ad Amsterdam dura tre stagioni, dove si dimostra punto di riferimento ed esempio per tutti i suoi compagni. Centrocampista duttile, abile negli inserimenti e con il fiuto del gol: Klaassen è pronto ad affrontare questa nuova sfida a tinte nerazzurre.

