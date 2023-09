Sommer svela: «Prima di venire all’Inter Thuram mi ha scritto. Mi ha detto che…». Le parole del portiere svizzero

Intervistato da DAZN, Yann Sommer ha svelato del messaggio di Thuram prima del suo arrivo all’Inter.

SE HO PARLATO CON THURAM PRIMA DI VENIRE? – «Ovviamente, anche lui ha scritto a me. Gli ho chiesto come fossero l’Italia e l’Inter, mi ha risposto con due pezzi di pizza (ride, ndr). Mi ha detto come fosse bello qui e l’intensità degli allenamenti: che qui si fa il massimo per vincere, il gruppo è affiatato e il club grande. L’ho ringraziato dicendogli che ci saremmo visti qui».

