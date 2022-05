Ieri c’è stato l’incontro tra Inter ed entourage di Ivan Perisic: i nerazzurri hanno alzato ulteriormente l’offerta.

Da gennaio Ivan Perisic poteva firmare per altre squadre avendo il contratto in scadenza a giugno ma offerte soddisfacenti per lui non ne arrivavano, così l’Inter pensava di poter rinnovare alle proprie condizioni. Il croato ha mostrato la propria professionalità e ha disputato forse la sua miglior stagione in carriera, ora però le offerte arrivano.

ESPN riporta che oltre alla Juventus ci sia anche il Tottenham di Antonio Conte, colui che dopo alcuni esperimenti falliti è riuscito ad abituarlo a giocare nella posizione di quinto. Perisic chiede 6 milioni, l’Inter ieri è passata da 4,5 a 5 più bonus, alcuni facili e altri difficili; con questi bonus si sale oltre i 5,5, per quanto è dato sapere; è attesa a breve la risposta dell’ex Bayern.

