Il difensore della Lazio Luiz Felipe è in procinto di trasferirsi in Spagna a parametro zero.

Luiz Felipe ha giocato sabato scorso la sua ultima gara con la maglia della Lazio e ha salutato la piazza con un post su Instagram. “È stata la mia ultima partita all’Olimpico con la maglia della Lazio. Ci sono tante cose da dire, ma ci sarà tempo. Oggi voglio solo ringraziare tutti i miei compagni, tutti i tifosi e tutte le persone che lavorano in questo club che per me significa casa”.

Claudio Lotito

“Cinque anni sono tanti, qui sono cresciuto, sono diventato uomo, padre e calciatore di Serie A. Qui ho vinto titoli e ho vestito la maglia della nazionale. Sono grato e sarò sempre legato ai colori biancocelesti”. Secondo il Corriere dello Sport la seconda frase potrebbe far riferimento alla trattava per il rinnovo mai realmente decollata o ad una proposta tardiva da parte del club biancoceleste; l’italo-brasiliano dalla prossima stagione giocherà nel Betis Siviglia.

