L’esterno destro dell’Udinese Nahuel Molina si appresta a diventare uno dei prezzi pregiati della sessione estiva di calciomercato.

L’Udinese grazie ad un ottimo girone di ritorno si è salvata con estrema tranquillità chiudendo il campionato al dodicesimo posto. Ora però come è logico che sia deve difendersi dalle offerte che arrivano per i loro giocatori, su tutti Gerard Deulofeu e Nahuel Molina.

Diego Simeone

I friulani storicamente sono un club che vende bene e la cessione del laterale argentino potrebbe essere un capolavoro visto che è arrivato nel 2020 a parametro zero. Ora su di lui ci sono Arsenal e soprattutto Atletico Madrid, come riporta Sky Sport. La squadra di Simeone deve però prima cedere qualche elemento per ottenere il cash necessario; l’Udinese chiede 30 milioni per il nazionale argentino.

