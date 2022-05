L’attaccante brasiliano Neymar Junior non sta rendendo secondo le aspettative ed il Paris Saint Germain non si opporrebbe ad una sua cessione.

Il Paris Saint Germain, dopo aver blindato Kylian Mbappé, studia le prossime mosse da fare sul mercato. Il club parigino non sarebbe contento della resa di Neymar che secondo L’Equipe potrebbe essere venduto nel caso arrivasse un’offerta soddisfacente.

Kylian Mbappe

Nell’articolo non si parla di cifre; il brasiliano fu pagato ben 222 milioni di euro nel 2017 e ora ha un contratto fino al 2025 con opzione di un altro anno. Il rapporto con Mbappé è buono ma non eccellente motivo per cui anche il francese non direbbe nulla in caso di cessione. La squadra francese lamenta scarsa professionalità da parte dell’ex Barcellona che ha segnato 100 goal e realizzato 60 assist in 144 presenze ma ha anche saltato oltre 100 gare per infortuni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG