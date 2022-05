Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ha rinnovato il contratto per un anno; il dirigente espone anche i piani futuri.

Walter Sabatini ha parlato alla Gazzetta dello Sport della salvezza raggiunta. “È l’impresa di cui vado più orgoglioso. Amo le sfide e misurarmi contro l’impossibile. Adesso il mio obiettivo è costruire una salvezza meno cardiopatica, più serena, che si configuri sin dalle prime giornate. Non posso riproporre una situazione così tragica”.

“Ho già in mente la squadra per la prossima stagione, ma devo trasformare i pensieri in azioni. Andremo avanti con lui. Gli abbiamo fatto un’offerta, si è preso qualche giorno per pensarci, ma non ci saranno problemi. Il presidente è un intenditore. Cavani l’ho avuto a Palermo. È eccezionale, ma non ci sono le condizionieconomiche. La Salernitana potrebbe anche pagare uno stipendio top, ma non deve. Ederson mi ha abbagliato con una rincorsa. Possiamo provare a tenerlo. Bohinen è sbalorditivo“.

