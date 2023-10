Il pareggio contro il Bologna e il K.O. col Sassuolo, accendono un campanello d’allarme per l’Inter: la decisione di Inzaghi

In casa Inter c’è preoccupazione per i punti persi contro Bologna e Sassuolo e per il modo di come si è arrivati a questi risultati: c’è la paura che si possano ripetere gli errori di due anni fa, allora Inzaghi proverà a parlare con i senatori. A fare il punto della questione è La Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Mai più. Anche perché, se non fosse così, si saluterebbe ogni idea di stella numero due. L’Inter si consola con il calendario, mancano 30 giornate, ma il pari-shock con il Bologna è andato di traverso a tutti: da Inzaghi fumante di rabbia, fino ai giocatori passando per la società. Ieri delusione e preoccupazione erano le stesse della sera prima perché i 5 punti persi in due partite potrebbero davvero essere «sanguinosi», come detto da Simone. Insomma, si intravede lo spettro di due anni fa, quando lo scudetto del Diavolo venne agevolato dall’harakiri nerazzurro. Per questo, Inzaghi batterà ancora di più sulla concentrazione, da tenere alta a prescindere dal rivale. La sosta aiuta a riordinare le idee, ma Simone potrà rinnovare il patto scudetto solo al rientro, tra giovedì 19 e venerdì 20: il progetto è parlare in quei giorni coi senatori».

L’articolo L’Inter rivede i fantasmi di 2 anni fa: Inzaghi parlerà con i senatori proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG