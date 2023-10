L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, si sofferma sui limiti della rosa dell’Inter nei cambi di Inzaghi

Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, Alessandro Costacurta dice la sua sulla rosa dell’Inter e sui cambi di Inzaghi.

LE PAROLE – «Credo che i cambi siano sempre quelli perché quando vanno forti assicurano occasioni gol e grande fasi difensive. In avanti però secondo me quando non ci sono i titolari qualcosa manca».

L’articolo Costacurta: «Inter? Sempre gli stessi cambi, in avanti manca qualcosa» proviene da Inter News 24.

