Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, si è espresso così sull’episodio tanto discusso del presunto fallo di mano di Pulisic

A Dazn, Gianluca Rocchi, designatore della CAN, ha chiarito la posizione degli arbitri e il proprio giudizio in merito al possibile tocco col braccio di Pulisic in Genoa-Milan. La rete in questione ha regalato la vittoria ai rossoneri, garantendogli il sorpasso in classifica sull’Inter.

LE PAROLE – «A noi la cosa che ci interessa in questi casi è che se abbiamo la certezza televisiva andiamo ad intervenire. Se la certezza non è nelle immagini si lascia la decisione del campo. Mi rendo conto, visto che non sono nato ieri, che è una decisione che lascia dubbi come li ha lasciati a noi. L’importante è che chi opera al monitor cerchi la verità sino in fondo, ma se non si trova la verità al 100% deve lasciare la decisione del campo. Precedente Milan-Udinese di Udogie? Anche questo fu un caso molto complesso e ricco di polemiche, ma è lo stesso ragionamento fatto ieri sera, esattamente uguale. Se non trovi la verità non puoi andare a sensazione».

L’articolo Rocchi: «Mano di Pulisic? Decisione che lascia dubbi, non si può andare a sensazione» proviene da Inter News 24.

