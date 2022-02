Un’altra grande prestazione per l’olandese ex PSV: il dopo Hakimi è ufficialmente iniziato senza alcun rimpianto.

Tra le note positive dell’Inter scesa in campo ieri sera c’è ancora lui, Denzel Dumfries. Uno degli acquisti più importanti del club nerazzurro, chiamato alla missione (quasi) impossibile di sostituire Hakimi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: 21 presenze in Serie A, 3 gol e 3 assist per l’olandese.

Curva Nord Inter

Ora che l’ex Psv è finalmente sbocciato, in casa nerazzurra nessuno azzarda più il paragone con Hakimi. Dumfries ha caratteristiche diverse ma grazie alla sua fisicità non sta facendo rimpiangere il marocchino ora al Psg. La dirigenza è soddisfatta dell’operazione e si gode un colpo di mercato eccezionale. L’Inter corre sulle fasce con la caparbietà del nazionale olandese.

