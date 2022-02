Il rientro dei due calciatori offrirà ad Inzaghi la possibilità di sperimentare nuove soluzioni tattiche.

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, si avvicina il rientro in campo di Correa e Gosens. Per l’argentino, che verrà riscattato dall’Inter per 25 milioni di euro dalla Lazio, la data da segnare sul calendario è il 4 marzo. Salernitana-Inter potrebbe essere il match del ritorno in campo del Tucu, molto sfortunato e spesso ai box in questa prima parte di stagione.

Per il nazionale tedesco i tempi potrebbero essere anche più accelerati. Il match contro il Genoa è l’obiettivo segnato sul calendario dal calciatore e dallo staff medico. Il ritorno di Gosens è una buona notizia anche per Ivan Perisic: i due possono alternarsi e gestire al meglio le proprie energie in vista di questa importante volata scudetto.

