I nerazzurri non approfittano del pareggio del Milan pareggiando a loro volta.

La prima chance è per l’ex Barella che fa partire un gran destro a volo respinto in qualche modo da Scuffet. Il Cagliari sfiora il goal col sinistro a giro di Luvumbo che esce di pochissimo; al 12’ l’Inter passa in vantaggio con l’assist di Sanchez per il tap-in a porta quasi vuota di Thuram. I sardi provano a reagire col solito Luvumbo ma questa volta il suo sinistro è centrale e viene bloccato da Sommer; poco dopo metà tempo Shomurodov spreca una grande occasione da ottima posizione calciando debolmente. Successivamente Barella segna con un gran pallonetto di testa ma la rete viene annullata perché il centrocampista partiva da posizione irregolare; il Cagliari alza la pressione e crea qualche grattacapo ai nerazzurri ma senza riuscire a pungere. Il primo tempo termina 1-0.

Marcus Thuram

Ad inizio ripresa la bella volée di Dimarco è deviata in corner da Scuffet; dall’altra parte il destro a giro di Obert non sorprende Sommer. I rossoblù giocano più chiusi nella ripresa e le occasioni da goal diminuiscono: l’Inter fa lunghi giro palla senza riuscire ad arrivare dalle parti della porta avversaria. Dopo l’ora di gioco ci provano prima Calhanoglu e poi Sanchez ma al 65’ Shomurodov pareggia con un destro potente e centrale: 1-1. L’Inter reagisce subito dopo con l’incornata di Sanchez che esce di pochissimo. Al 72’ Yerry Mina devia di mano il colpo di testa di Frattesi ed è calcio di rigore: dal dischetto Calhanoglu batte Scuffet e riporta in vantaggio l’Inter. All’83’ Lapadula (forse con la mano) serve Viola che pareggia, difesa interista molto passiva nell’occasione; la gara termina col punteggio di 2-2, nel finale lo stesso Viola grazia i nerazzurri con un colpo di testa centrale.

L’articolo L’Inter si fa raggiungere 2 volte dal Cagliari e non va oltre il pareggio proviene da Notizie Inter.

