Manca pochissimo a San Siro per Inter-Cagliari, ultima gara della domenica della 32ma giornata; Inzaghi e Ranieri hanno scelto le formazioni.

L’Inter sta per affrontare il Cagliari in casa con l’opportunità di guadagnare ancora una volta punti sul Milan secondo in classifica: i rossoneri sono stati fermati oggi pomeriggio sul campo del Sassuolo sul punteggio di 3-3. Inzaghi vuole fare percorso netto: i nerazzurri in caso di vittoria stasera sarebbero campioni d’Italia anche in caso di pareggio nel derby del 22 aprile. Discorsi prematuri, c’è una gara da giocare. Mancheranno Lautaro Martinez e Pavard per squalifica contro i sardi, al loro posto sono stati scelti rispettivamente Bisseck e Alexis Sanchez. Inzaghi lancia nella mischia dal primo minuto Darmian sulla destra ed il diffidato Mkhitaryan, ancora panchina quindi per Frattesi; torna in formazione anche Bastoni che aveva saltato la gara di Udine per un lieve infortunio. Convocati anche De Vrij e Cuadrado; ecco le formazioni ufficiali.

Matteo Darmian

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 70 Sanchez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto. Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-2-1): 22 Scuffet; 17 Hatzidiakos, 26 Mina, 33 Obert; 99 Di Pardo, 29 Makoumbou, 25 Sulemana, 27 Augello; 21 Jankto, 77 Luvumbo; 61 Shomurodov. A disposizione: 1 Radunovic, 18 Aresti, 4 Dossena, 9 Lapadula, 10 Viola, 16 Prati, 23 Wieteska, 28 Zappa, 34 Mutandwa, 37 Azzi, 70 Gaetano. Allenatore: Claudio Ranieri.

