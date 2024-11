L’influenza dell’ex capitano nerazzurro nel suo paese natale è tuttora veramente molto forte. Nel mondo del calcio, la caccia al talento non conosce sosta. È il caso di Franco Mastantuono, fenomeno diciassettenne del River Plate, che ha attirato l’attenzione dell’Inter, pronta a fare leva sull’influenza di Javier Zanetti e di altri giocatori argentini di spicco per portarlo in nerazzurro. Un’operazione che, se andasse in porto, rappresenterebbe un vero e proprio colpo di prospettiva per il club di Milano, in linea con la nuova strategia di mercato delineata da Oaktree. Il profilo Franco Mastantuono non è solo un giovane promettente, ma un talento già in grado di esprimersi su più fronti. Può vantare una duttilità notevole, avendo giocato come ala, trequartista, interno di centrocampo e persino come seconda punta. La sua abilità nel trovare il passaggio giusto e la sua eccellenza nelle giocate tecniche lo hanno subito messo in luce come […]

