Il giocatore, su cui il Milan si era già mosso a gennaio, gioca regolarmente ora in Liga. I rossoneri avrebbero pronta un offerta per il club che ne detiene il cartellino.

Nel calciomercato moderno, le voci e le trattative si susseguono ad un ritmo frenetico, tenendo in sospeso tifosi e addetti ai lavori. Una delle voci che sta attirando maggiore attenzione nelle ultime ora, rilanciata dai quotidiani iberici è l’interesse del Milan per un giocatore della Liga ma di proprietà di un noto club inglese.

Il valore stimato del giocatore si aggira intorno ai 30/35 milioni di euro, una cifra non indifferente che porta i rossoneri a ponderare strategie alternative per facilitarne l’acquisto.

Strategie e scorciatoie

Il club rossonero, conscio delle proprie limitazioni di bilancio, sta valutando un approccio creativo nella trattativa per il difensore. L’idea sarebbe quella di includere nella proposta di acquisto un pacchetto di giocatori composto da Davide Calabria e Pietro Terracciano, abbassando così l’eventuale conguaglio economico a circa 20 milioni di euro. Questa mossa mira ad abbassare la richiesta economica cercando di mantenere inalterata l’attrattiva dell’offerta per la società inglese che ne detiene il cartellino.

Dopo un anno ecco un vecchio pallino

Il giocatore su cui si punta è Nayef Aguerd, difensore centrale marocchino che ha dimostrato, sia attualmente in prestito nella Liga spagnola alla Real Sociedad che in passato nella Premier League inglese con il West Ham che ne detiene il cartellino, di possedere qualità tecniche e fisiche di rilievo. La sua rapidità in anticipo e l’intelligenza tattica in area di rigore non sono passate inosservate, tanto da attirare l’interesse nel tempo anche di club blasonati come il Real Madrid. Questo contesto rende ancor più pressante per il Milan la necessità di chiudere rapidamente l’affare, per evitare di trovarsi in competizione con altre realtà economicamente più agguerrite.

Anticipazioni sul futuro

L’attenzione del Milan su Aguerd, come detto, affonda le radici ad un anno fa ed il suo nome non è mai uscito dai radar rossoneri che dimostrano una chiara indicazione dell’importanza che il club assegna al rafforzamento della propria difesa in vista delle sfide future, sia in campionato che nelle competizioni europee, soprattutto alla luce del desolante dato attuale che conta ben 22 gol subiti in 17 partite.

