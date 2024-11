Dopo la chiusura delle indagini e degli interrogatori gli atti sono ora sulla scrivania del procuratore federale. Ecco come stanno le cose ed i nomi coinvolti ad ora.

Nel cuore dello sport italiano, un’inchiesta di grande spessore sta mettendo sotto la lente d’ingrandimento le tifoserie di Inter e Milan. La Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha recentemente ricevuto su supporto digitale un mastodontico fascicolo di 12.000 pagine, frutto di indagini condotte dalla Procura di Milano e dall’Antimafia.

Questo dossier, denominato “Doppia Curva”, ha scoperchiato il vaso di Pandora rivelando infiltrazioni della malavita organizzata all’interno delle tifoserie ultras dei due colossi calcistici milanesi. Questa vicenda, che tocca il cuore pulsante del calcio italiano, promette sviluppi significativi e potrebbe avere conseguenze importanti sia per i club che per il mondo ultras.

L’inchiesta della FIGC

La Procura FIGC, guidata da Giuseppe Chinè, ha deciso di avviare un’indagine sportiva per fare chiarezza sui legami tra le squadre citate e i loro rispettivi gruppi ultras. Sotto osservazione ci sono, tra le altre cose, i rapporti personali tra alcuni giocatori rossonerazzurri ed i capi delle curve, inclusi scambi di chiamate ed incontri diretti, nonché la questione della distribuzione di biglietti gratuiti per partite cruciali, come avvenuto per l’Inter in occasione della finale di Champions League del 2023.

Protagonisti e testimonianze

Tra i personaggi chiave finiti sotto i riflettori ci sono figure di spicco di entrambe le società: per l’Inter, il vicepresidente Javier Zanetti, l’allenatore Simone Inzaghi ed il centrocampista Hakan Çalhanoğlu; per il Milan, l’amministratore delegato Giorgio Furlani ed il capitano Davide Calabria. Tutti loro hanno fornito la loro testimonianza negando qualsiasi pressione o minaccia subita. Queste interviste rappresentano soltanto l’inizio, poiché la Procura Federale prevede di condurre ulteriori interrogatori con un team specializzato.

Davide Calabria

Le possibili sanzioni per i club

Entrambi i club di Milano si trovano ora a dover affrontare la possibilità di pesanti sanzioni. Queste potrebbero variare da multe significative fino a penalizzazioni in classifica, l’incubo peggiore per ogni squadra che compete ad alti livelli. Le normative di riferimento sono chiare: il Codice della Giustizia Sportiva vieta ai club di sostenere finanziariamente o in altre forme le attività dei gruppi ultras, sia organizzati che non. Esempi passati, come la sanzione inflitta ad Andrea Agnelli e alla Juventus nel 2017, mostrano come la FIGC sia pronta a imporre misure severe se vengono accertate violazioni.

