I nerazzurri, dopo il Lipsia, possono ora contare su una base fondamentale su cui costruire qualcosa di veramente importante. E non sono solo i numeri a certificarlo. In un panorama calcistico sempre più competitivo, l’Inter di Simone Inzaghi si distingue per la solidità di una squadra che, oltre a far sognare i propri tifosi, sembra avere tutte le carte in regola per lasciare un segno indelebile in questa edizione della Champions League. Con una difesa letteralmente impenetrabile ed una strategia di gioco che stupisce e convince, i nerazzurri si proiettano verso l’obiettivo finale con una convinzione ferrea e numeri da capogiro. Una difesa da primato La prima arma di cui dispone l’Inter di Inzaghi è senza dubbio la sua difesa, ai numeri la migliore in Champions con nessun gol subito in cinque partite. Questo dato non è solo un indicatore della solidità difensiva, ma anche della capacità della squadra di […]

