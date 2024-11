I nerazzurri sono al sesto rinnovo contrattuale da quando è subentrata Oaktree e non si vogliono fermare. La situazione infermeria in vista di Firenze, inoltre, si evolve. Nel cuore del calcio italiano, periodi intensi e transizioni importanti caratterizzano questa fase della stagione per l’Inter che, dal canto suo, sta rispondendo con i risultati sul campo. La società nerazzurra, guidata dall’allenatore Simone Inzaghi, sta navigando tra rinnovi contrattuali significativi, incertezze legate alle condizioni fisiche dei suoi giocatori e la strategica pianificazione per le imminenti sfide in campionato. In questo contesto di fervente attività, l’ultimo prolungamento di contratto fino al 2028 per un giocatore importante è un’altra buona notizia per il club nerazzurro. Dumfries, un futuro in nerazzurro La notizia del rinnovo di Denzel Dumfries con l’Inter fino al 2028 ha riscaldato il cuore dei tifosi nerazzurri. Arrivato in nerazzurro dal PSV nell’estate del 2021, l’esterno olandese ha adesso sigillato il suo […]

