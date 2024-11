L’avvenuta trasmissione degli atti alla procura federale da il via ai lavori della giustizia sportiva e, tra ipotesi accusatorie e possibili sanzioni la situazione è questa. Nel cuore di Milano, un’indagine mai vista prima scuote le fondamenta del calcio italiano. La Procura della Repubblica milanese ha messo sotto la lente d’ingrandimento le attività di gruppi ultras legati alle due squadre simbolo della città, Inter e Milan, in un’operazione denominata “Doppia Curva”. La questione, che ha condotto all’arresto di 19 persone fino a questo momento, solleva interrogativi sul ruolo degli ultras nel calcio moderno e sulle possibili conseguenze per i club coinvolti. Mentre la giustizia penale procede nel suo corso, la giustizia sportiva inizia a occuparsi del caso, promettendo sviluppi che potrebbero influenzare il futuro delle due squadre milanesi. Un mare di informazioni sotto esame Nello scorso ottobre la giustizia sportiva è ufficialmente entrata nel dibattito, con il Procuratore federale Giuseppe […]

