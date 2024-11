La sostituzione del francese per infortunio muscolare sul finire del primo tempo contro il Lipsia è una scena già vista in casa nerazzurra con diversi protagonisti. Ora il dato è davvero allarmante. Nell’ambito del calcio professionistico, gli infortuni muscolari rappresentano una delle maggiori preoccupazioni per le squadre, incidendo non solo sulle prestazioni immediate ma anche sulla programmazione a lungo termine delle stagioni sportive. L’Inter, ormai nel pieno della stagione, sta affrontando una sfida particolarmente ardua con una sequenza di infortuni muscolari che sta mettendo a dura prova la profondità e la freschezza del proprio organico. La piaga degli infortuni muscolari Da metà luglio a oggi, l’Inter ha registrato ben 11 stop per problemi muscolari, un bilancio preoccupante che ha visto coinvolti giocatori chiave. Tra questi, figurano nomi come Acerbi, Calhanoglu, Carlos Augusto, Barella e Zielinski, tutti fermatisi ai box per diverse ragioni legate ai muscoli. Questi infortuni non solo costituiscono […]

Leggi l’articolo completo Pavard è solo l’ultimo della lista. Inter, questo record si poteva evitare?, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG