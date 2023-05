Il club nerazzurro non intende privarsi del proprio estremo difensore ormai titolare contrariamente a quanto si legge sulla stampa sportiva italiana.

Quasi ogni giorno si legge di possibili offerte da 40 milioni per Andre Onana ma al momento non ci sono trattative in essere. È possibile che per strapparlo all’Inter possa servire una cifra molto più alta; Matteo Barzaghi di Sky Sport ha fatto il punto della situazione.

Andre’ Onana

“Preso a zero, attira l’interesse dei grandi club europei e una cessione potrebbe fruttare molto. Se arrivasse un’offerta monstre sarebbe un’operazione da incastrare con Vicario, come eventuale sostituto abbiamo parlato di lui. Ma all’addio si arriverà solo davanti ad un’offerta gigantesca perché il portiere nerazzurro è un punto di riferimento per la squadra”.

L’articolo L’Inter si tiene ben stretto Onana proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG