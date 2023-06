L’Inter punta con decisione su Mateo Retegui come uno dei colpi per il prossimo mercato: incontro avvenuto e accordo vicino

Mateo Retegui rischia di diventare l’uomo più discusso per quanto riguarda il calciomercato in casa Inter. I nerazzurri sembra stiano puntando con decisione sull’attaccante italo-argentino.

Come riporta Tuttosport, c’è già stato un incontro tra gli emissari del club meneghino e i dirigenti del Tigre (che riscatterà il cartellino del calciatore che attualmente è in comproprietà col Boca Juniors). Un incontro che avrebbe avuto esito positivo, con le due parti che si sarebbero accordate per una prelazione in favore dei nerazzurri.

L’articolo L’Inter soprassa tutti su Retegui: incontro positivo col Tigre e accordo vicino proviene da Inter News 24.

