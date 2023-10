I nerazzurri non riescono a portare a casa una partita iniziata benissimo; primo pareggio in campionato per la squadra di Inzaghi.

La prima chance del match è per l’Inter col tiro-cross rasoterra di Calhanoglu che viene bloccato da Skorupski; il Bologna risponde col tiro di Ferguson che sibila il palo alla destra di Sommer, brividi per i tifosi. All’11’ i nerazzurri passano in vantaggio col corner di Calhanoglu e l’incornata di Acerbi; 2 minuti dopo arriva anche il raddoppio col destro violentissimo di collo-esterno di Lautaro Martinez dai 30 metri. Al 19’ sempre il Toro atterra Ferguson in area e l’arbitro dopo un on-field review assegna il penalty: dagli 11 metri Orsolini batte Sommer che però aveva intuito. Alla mezz’ora Dimarco ci prova su punizione da posizione defilata non riuscendo a sorprendere il portiere polacco. Si va a riposo sul 2-1 per i padroni di casa.

Riccardo Orsolini

Al 52’ Zirkzee pareggia con grandissimo goal: l’olandese raccoglie palla sulla trequarti e fa quel che vuole complice una difesa nerazzurra che arretra e lo lascia libero di mettere il pallone nell’angolino basso alle spalle di Sommer. Inzaghi fa 3 cambi per cercare di svegliare i suoi ed Acerbi sfiora la doppietta un un’azione fotocopia dell’1-0. L’Inter è pericolosissima su ogni corner, anche Lautaro non va lontano dalla rete da calcio d’angolo. Nel finale i nerazzurri cercano il goal da 3 punti col mancino volante di Carlos Augusto bloccato in due tempi da Skorpuski; il forcing dei padroni di casa non porta i risultati sprecati e la gara termina 2-2.

