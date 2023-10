Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha parlato al Telegraph del suoi prossimi obiettivi con il club inglese

PAROLE – «Quello che conta è vincere, vincere trofei. È questo che mi dà più gioia. Ho vissuto tante emozioni. Uno dei miei sogni più grandi, quello che rincorrevo da tutta la vita, si è avverato ed è stata una sensazione incredibile. Mi sono sentito molto felice. Il momento migliore? I 30 secondi successivi al fischio finale dell’arbitro. Non lo so, spero di provare nuovamente questa sensazione nella mia vita. È stata la sensazione più bella che abbia mai avuto. Sembrava irreale. Penso di aver cambiato un po’ il modo di giocare del Manchester City. Ho provato a dare loro quella spinta in più per essere la migliore squadra del mondo, e la pressione era tantissima. Sono arrivato in un nuovo Paese, tutti gli occhi erano puntati su di me e la gente diceva: ‘Puoi vincere tutto al tuo primo anno? Ci vuole tempo’. Ma ho dimostrato che potevo farlo, nonostante la pressione. Mi piace la pressione. Adesso il sogno più grande è fare un’altra tripletta. È come quando segno un gol, ne voglio subito fare un altro. Allo stesso modo mi piacerebbe rivincere tutto, è una motivazione in più. Sono più affamato che mai. Obiettivo Pallone d’Oro? Sarebbe bello vincerlo, non posso mentire, ma non è l’obiettivo principale. Voglio provare a vincere trofei, poi arriveranno tutte le altre cose».

