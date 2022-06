Il difensore dell’Inter Milan Skriniar si è infortunato in Nations League e all’inizio sembrava qualcosa di molte serio.

Milan Skriniar è stato costretto al cambio l’altro ieri nel match di UEFA Nations League tra la sua Slovacchia ed il Kazakistan; per la cronaca hanno vinto questi ultimi 1-0. Il difensore dell’Inter ha fatto un tackle in scivolata che sembrava avergli procurato un movimento innaturale, all’inizio si temeva addirittura per il ginocchio.

Per fortuna questo ed i legamenti non sono interessati e molto probabilmente si tratta di un infortunio muscolare ai flessori. La nazionale slovacca non ha ancora diffuso alcun comunicato ma uno dei medici ha detto di essere in contatto con l’Inter e che il trattamento medico potrebbe durare dalle 3 alle 6 settimane; il difensore dovrebbe tornare a Milano in questi giorni. L’infortunio non è lieve ma rispetto alle primissime previsioni si tratta di una buona notizia.

