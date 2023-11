Il procuratore del centrocampista conferma la trattativa esistente: i nerazzurri lo seguivano da tempo.

L’Inter cercò Nahitan Nandez con grandissima insistenza nell’estate del 2021 senza però riuscire a trovare l’accordo col Cagliari.

La trattativa

Ora è cambiato tutto perché i sardi non riescono a rinnovare il contratto dell’uruguagio in scadenza il prossimo giugno: secondo indiscrezioni, lanciate soprattuto dal sito Centotrentuno.com, Inzaghi avrebbe già dato l’assenso al suo arrivo. In Sardegna finirebbe a titolo definitivo l’attaccante Gaetano Oristanio che è già in rossoblù ma solo in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto da parte dei nerazzurri.

I benefici

Questa operazione permetterebbe inoltre alle due società di iscrivere a bilancio una corposa plusvalenza. I nerazzurri avrebbero un esterno destro in più, cosa non da poco considerate le condizioni precarie di Cuadrado che tra l’altro ha 35 anni e un contratto in scadenza. Nandez nasce centrocampista centrale ma ormai gioca abbastanza spesso da quinto. Oristanio invece è un trequartista o attaccante che al primo anno di Serie A sta ben figurando avendo realizzato 1 goal e 1 assist in 12 presenze. Anche dopo questa eventuale operazione i nerazzurri potrebbero volerne mantenere il controllo in qualche modo.

Le dichiarazioni

L’indiscrezione è stata poi confermata in toto da Pablo Bentancur, agente dell’uruguaiano che ha parlato così a Carve Deportiva: “Abbiamo una trattativa in corso con l’Inter che vuole Nandez. Il giocatore è in scadenza a giugno 2024 e abbiamo già ricevuto diverse chiamate, una è dell’Inter. Ora la cosa importante è che recuperi bene perché l’ultima partita con l’Uruguay l’ha giocata con problemi muscolari. Ma sarà sicuramente un nome importante del prossimo mercato”.

