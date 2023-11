L’allenatore del Benfica Roger Schmidt ha spiegato perché vuole che la sua squadra cerchi la vittoria domani.

Roger Schmidt ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro l’Inter. “Perché non abbiamo conquistato neppure un punto finora L’ho già spiegato altre volte… Abbiamo perso Grimaldo, Gonçalo Ramos ed Enzo Fernandez, tre addii che non possiamo dimenticare. Poi abbiamo avuto degli infortuni, nuovi giocatori che dovevano adattarsi e abbiamo iniziato la partita contro il Salisburgo con un cartellino rosso e un rigore contro: non è stato il modo migliore per partire in Champions League… Nella fase a gironi sono i dettagli che determinano il percorso, ma adesso non bisogna guardare alle quattro partite passate. Non possiamo più continuare in Champions e quindi dobbiamo concentrarci sulla qualificazione all’Europa League, che è il nostro obiettivo adesso”.

Sull’Inter

“E’ una delle squadre più forti d’Europa e lo hanno dimostrato sia in questa stagione sia nella scorsa – ha proseguito. Hanno mantenuto i giocatori più importanti, si sono rinforzati e arrivano qua a Lisbona in forma, con il primo posto in classifica in campionato e nel girone di Champions. Non so che approccio avranno, ma è molto diverso arrivare primi o secondi nel girone… Per questo mi aspetto che cerchino di vincere. Con di fronte un simile avversario, dovremo dare il massimo e continuare a ottenere gli stessi risultati che abbiamo avuto recentemente in campionato”.

esultanza gol Lautaro Martinez

Che avversario aspettarsi

“Non sappiamo quale sarà l’approccio dell’Inter. Sono qualificati, ma sappiamo che è diverso arrivare primi o secondi nel girone. Devono vincere, sono una squadra con ambizioni in Champions League, ma noi cercheremo di concentrarci su noi stessi. Non siamo contenti della situazione del girone, domani c’è la possibilità di vincere una partita contro una squadra che per me è una delle migliori squadre d’Europa. Anche quest’anno hanno fatto la stessa prestazione, a livello fisico, sono una squadra unica. L’Inter è una delle migliori squadre quest’anno della Champions League, per me possono arrivare lontano nella competizione. E’ una buona occasione per darà continuità a quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Siamo riusciti a trovare fiducia, vogliamo rafforzarla e provare a vincere”.

La gara di domani

“Non abbiamo avuto l’inizio migliore contro l’Inter all’andata. Abbiamo dovuto fare tre cambi a causa degli infortuni, ovviamente non era la storia che volevamo per la partita. Adesso sarà diverso, giocheremo nel nostro stadio, l’obiettivo di domani è imparare dalle partite che abbiamo alle spalle; è sempre difficile giocare contro l’Inter, basta guardare i risultati che ha avuto finora. Contro l’Inter è molto difficile fare gol, hanno giocatori molto forti fisicamente, giocano con una difesa compatta… Il nostro obiettivo è continuare a migliorare, sfruttando l’esperienza maturata in passato”.

L’articolo Schmidt: “Nemmeno un punto perché abbiamo perso 3 giocatori importanti, l’Inter è tra le più forti d’Europa” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG